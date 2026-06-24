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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. María está en su cuarto descansando de su llegada del exterior; en ese momento, su hijo le dice que en su vida existe una mujer de la cual está enamorado y es Soraya.

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Nandito llega al cuarto de su mamá y le dice que debe contarle algo de su vida

María está en su cuarto descansando de su llegada del exterior; en ese momento, su hijo le dice que en su vida existe una mujer de la cual está enamorado y es Soraya.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de jun, 2026
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