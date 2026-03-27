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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'Hilos de Vida', novela turca de Caracol. Luis Fernando sale a jugar y lleva el cheque que le dieron de su padre. Él tiene la tentación de apostarlo, pero recuerda que María le dijo que no era justo que robara a su tío y regresa a casa.

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Luis Fernando recibe un cheque de su padre y lo quiere apostar en el casino

Luis Fernando sale a jugar y lleva el cheque que le dieron de su padre. Él tiene la tentación de apostarlo, pero recuerda que María le dijo que no era justo que robara a su tío y regresa a casa.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de mar, 2026
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