En 'María la del Barrio'. Fernando habla con María y le dice que no quiere que su hijo vuelva a la empresa otra vez, porque le demostró que no ha cambiado. Ella no está de acuerdo, pero él le pide que cumplan su voluntad.
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El tío Fernando recupera la conciencia y pide urgente la presencia de María
Fernando habla con María y le dice que no quiere que su hijo vuelva a la empresa otra vez, porque le demostró que no ha cambiado. Ella no está de acuerdo, pero él le pide que cumplan su voluntad.