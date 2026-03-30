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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

En 'María la del Barrio'. Fernando habla con María y le dice que no quiere que su hijo vuelva a la empresa otra vez, porque le demostró que no ha cambiado. Ella no está de acuerdo, pero él le pide que cumplan su voluntad.

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El tío Fernando recupera la conciencia y pide urgente la presencia de María

Fernando habla con María y le dice que no quiere que su hijo vuelva a la empresa otra vez, porque le demostró que no ha cambiado. Ella no está de acuerdo, pero él le pide que cumplan su voluntad.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de mar, 2026
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