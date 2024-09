Endry Cardeño cuenta que la sacaron de una discoteca para que no la golpearan: Esta es su historia

Por Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, han pasado Laura Barjum, Zion Hwang, Los Montañeros y Epa Colombia y Yina Calderón. Ahora es el turno de Endry Cardeño, actriz trans que ha superado todo tipo de barreras y ha brillado gracias a su talento en la pantalla chica y en el mundo del stand-up comedy.

En la transmisión en vivo de este programa, la intérprete de 48 años cuenta experiencias de su pasado que la han marcado profundamente, como sus vivencias antes de alcanzar la fama y momentos traumáticos que superó inclusive en el plano romántico.

Mira también: Endry Cardeño recordó cuando una reconocida actriz cuestionó su género, ¿Sara Corrales o Sara Uribe?

Un exnovio de Endy Cardeño la amenazó con dispararle

Ante los micrófonos y cámaras de Los Enredados, Endry Cardeño hace la aclaración de que su intención no es burlarse de temas tan sensibles como lo son las formas de violencia entre una pareja y que lo que vivió hace parte de su realidad y el contexto en el que vivía; pero que esto no debe normalizarse.

La actriz recuerda que un exnovio le apuntó con un trabuco, es decir, una especie de arma casera, pues era un hombre algo mayor que ella y con más libertades. No obstante, la historia es más larga y esto es lo que relata en el live.

Publicidad

"Lo que pasa es que yo estaba enamorada de otra persona, pero ya tenía a alguien". Durante una fiesta, tuvo un altercado con la compañía de su supuesta pareja y la sacaron de la discoteca e incluso le prohibieron la entrada, por eso, tuvo que relacionarse con el hombre que mencionó anteriormente y a quien denomina 'el del trabuco' y cuyo verdadero apodo era 'El Coyote'.

"Me costó, yo no quería estar con él, pero en ese entonces tenía como 19 o 20 años. Mi rebeldía me decía que debía entrar al bar y por eso pensé en que al estar con El Coyote me dejarían pasar", haciendo referencia a que era un hombre bastante respetado.

Te puede interesar: Esta fue la respuesta que llevó a Endry Cardeño a ganar el certamen Chica Osmar

Publicidad

¿Endry Cardeño quiere ser mamá?

La respuesta es no. En medio del encuentro, la reconocida actriz asegura que, aunque admira mucho a las mujeres que toman la determinación de gestar un hijo en su vientre, dar a luz y posteriormente educarlo con las bases y los valores para vivir en la sociedad; considera también que es una gran responsabilidad económica y afirma que todavía no se encuentra en condiciones de asumir este tipo de carga.

No te pierdas: Endry Cardeño responde a sus seguidores candentes preguntas sobre su sexualidad

Publicidad

"No, con esta pobreza qué se va a poner uno a tener hijos, señores por favor. O sea, cada quien que haga lo que quiera y me parece que es muy valiente hoy en día tener hijos. Para mí, para Endry Cardeño, apuradito puedo conmigo. Por eso mi show de comedia se llama 'En estado crítico', porque yo vivo así", señala en el en vivo.

Publicidad

De igual forma, añade que por el momento no tiene hijos biológicos en la vida, pero sí ha tenido la fortuna de conocer a personas de su comunidad que la ven como un modelo a seguir y acuden a ella para que les brinde consejos.