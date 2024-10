Amara Qué Linda enamoró a su novio diciéndole que estaba "celosa": esta es su historia

En esta nueva entrega de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red Amara Qué Linda recuerda cómo conoció a su novio actual y se confiesa sobre un aspecto de los hombres que no le gusta y que de hecho la hace alejarse.

En primer lugar, revela que "se tiró con toda a ganar" para involucrarse con Yamid, pues fue muy directa con él sobre su interés de ser su novia. Luego cuenta que él le pidió una foto, tal como sus demás seguidores, y ella se quedó esperando durante mucho tiempo para que la subiera en sus redes y empezar a interactuar.

Como él nunca lo hizo, y, por el contrario, sí posteó una selfie con una amiga en común que tenía con el joven, lo primero que hizo fue reclamarle porque se sentía "celosa".

A Amara Qué Linda no le gusta que los hombres le coqueteen: ¿Cómo deben conquistarla?

Esta joven influenciadora revela que no se siente cómoda cuando un hombre intenta llamar su atención, por el contrario, siente más atracción cuando no la buscan insistentemente.

"No me gustan los hombres que me coquetean, mi teoría es que cuando son tan seguros, es porque lo hace seguido con otras mujeres. Yamid siempre fue muy normal y esquivo al punto en que parecía odioso y se iba"

Amara qué linda confiesa que se peleó con el papá de una fanática, ¿por qué?

Es por ello que en Los Enredados Amara qué linda recuerda la vez que un señor le dijo que era una malagradecida y ella le pidió que fuese a decírselo a la cara, destacando que se puso muy brava ante esta situación: "algún día me van a funar por esto, pero yo digo: yo peleo tanto con la gente por la calle que sé que algún día me van a grabar como en un escándalo".