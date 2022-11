Octavio Rugeles

Octavio es un mulero infiel y solapado que tiene una doble vida oculta para sus dos familias, pues es de los que piensa que un hombre puede querer a varias mujeres a la vez, pero cree que ellas jamás lo entenderían. Con Amalfi, su mujer de Villa del Carmen, no duda en demostrar que él es el que manda y ha logrado moldearla para que sea una esposa obediente y si alguna vez intenta desafiarlo no duda en echarle en cara que hace años él la sacó de una vida que no era digna de una mujer decente.

Pero con su otra esposa ocurre todo lo contrario: Mirta vive en Bucaramanga y a ella tiene que rendirle cuentas con la cabeza abajo para no despertar su ira, es él quien debe esforzarse para complacerla y no contrariarla. Hasta el momento, Octavio ha logrado mantener a sus dos familias de manera totalmente paralela, pero el día en que los dos mundos se encuentren podría colapsar y sin duda, él sería el gran perjudicado.