Breiner Estívenson Briceño es el incomprendido por los hombres de la familia. Sus hermanos mayores lo critican por estar pegado al celular pendiente de conseguir seguidores, mientras que su papá le exige que trabaje como hacen los demás. Con las mujeres es otra historia, pues doña Lucía lo mima al punto de malcriarlo y Cecilia no le anda diciendo qué es lo que tiene que hacer. Es creativo, extrovertido y moderno.

Adora a su familia aunque no comparte con ellos su amor por las tractomulas, pues él sueña con ser un influencer reconocido. Nació en la era digital y no concibe la vida sin redes sociales. Lo peor que le puede ocurrir es quedarse sin Internet o sin seguidores. Se enamorará de Sofi, una bogotana de clase alta que tiene un estilo muy diferente al de su humilde familia. Por ella fingirá ser alguien que no es y pasará a llamarse Pipe Prieto, e incluso negará a los suyos por miedo a que ella lo rechace.