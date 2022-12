Mientras Melina y Don Jediondo buscan un genio, Gabriela Tafur y Jhovanoty van al Taj MaHal

Luego de que Santiago Rodríguez le diera la bienvenida a las seis parejas de famosos, Melina Ramírez y Don Jediondo son los primeros en mostrar cómo fue su travesía por Marruecos, pues no solo tuvieron algunos problemas para comunicarse con los trabajadores del aeropuerto a penas llegaron a Marrakech, sino que también pasearon por las zonas más concurridas de toda la ciudad.

"Ay, qué rico estar aquí. ¿Dónde nos topamos, señorita Melina?", pregunta jocosamente el humorista de Sábados Felices, mientras la presentadora se apresura a responderle: "pues Don Jediondo, que empiece el paseo, nos encontramos en Marruecos, su capital es Rabat, pero estamos en la capital turística, más conocida como 'La Perla del Sur', bienvenido a Marrakech".

Mira también: Gran estreno esta noche: ¡Ustedes no se imaginan los países que vamos a visitar!

Publicidad

Gabriela Tafur y Jhovanoty no se quedan atrás, pues aprovechan su paso por India para hablar de las diferencias que hay entre este país y Colombia: "quiero presentarte este maravilloso país que es uno de los más habitados, es el segundo con más habitantes en el mundo", señala la exanfitriona del Desafío The Box, mientras que el comediante contesta: "es el segundo lugar más habitado del mundo, el primero es una estación de Transmilenio en Bogotá a las 6:00 p.m.".

No te pierdas: Gran estreno esta noche: Gabriela Tafur y Jhovanoty le van a dar la vuelta a este nuevo desafío

Justo después de mostrar ante los televidentes sus aventuras, los dos humoristas presentan frente a sus compañeros una cómica rutina en donde resumen cómo fue convivir con con sus colegas en un país completamente diferente y se apresuran a dar a conocer algunas de las enseñanzas más enriquecedoras que pudieron descubrir.

Te puede interesar: Gran estreno esta noche: Que se preparen Europa, Asia y África para recibir a Melina y Don Jediondo