🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: en esta travesía, las modelos sufren con los humoristas

Melina disfruta con Don Jediondo en Budapest

El humorista y la modelo continúan recorriendo Hungría y, en Budapest, se enfrentan a un reto deportivo al practicar teqball. Más tarde, visitan un centro de relajación, donde se someten a masajes, sesiones de vapor y baños con ramas de abedul, una experiencia que termina poniendo a prueba a Don Jediondo y divirtiendo a Melina.

