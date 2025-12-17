El humorista y la modelo continúan recorriendo Hungría y, en Budapest, se enfrentan a un reto deportivo al practicar teqball. Más tarde, visitan un centro de relajación, donde se someten a masajes, sesiones de vapor y baños con ramas de abedul, una experiencia que termina poniendo a prueba a Don Jediondo y divirtiendo a Melina.
🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: en esta travesía, las modelos sufren con los humoristas
Melina, Laura, Caro Soto, Caro Cruz y Flor continúan recorriendo más destinos en compañía de Don Jediondo, Boyacoman, Cuervo, Suso y Jhovanoty. Sigue el minuto a minuto de este capítulo acá.
- 08:29 p. m.Melina disfruta con Don Jediondo en Budapest
El humorista y la modelo continúan recorriendo Hungría y, en Budapest, se enfrentan a un reto deportivo al practicar teqball. Más tarde, visitan un centro de relajación, donde se someten a masajes, sesiones de vapor y baños con ramas de abedul, una experiencia que termina poniendo a prueba a Don Jediondo y divirtiendo a Melina.
- 08:29 p. m.El sufrimiento de Laura Tobón en plena Gran Muralla China
Esta dupla continúa su curioso recorrido y llega hasta una de las maravillas del mundo moderno: la Gran Muralla China. Allí, Laura Tobón sufre una dura caída, mientras Boyacoman se burla de la situación y no le brinda la ayuda que ella esperaba, desatando un momento de tensión en medio de la aventura.
- 08:13 p. m.Cuervo se vomita en Caro Soto
La presentadora y el humorista vivieron una experiencia única al observar tiburones desde una jaula en Sudáfrica; sin embargo, el fuerte oleaje, el mareo y el temor de estar tan cerca de estos animales provocaron que a ambos “les diera la pálida” y pasaran un momento incómodo.