🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: Diviértete con el especial de inocentes

A Laura Tobón le hicieron varias bromas y ella no aguantó las lágrimas

Laura Tobón, quien se encuentra en China con Boyacomán, vivió un momento de mucha tensión tras dos bromas que le hizo su dupla. En la primera, la hicieron sentir como si no estuviera haciendo bien las cosas y en la segunda, le hicieron creer que no olía bien. Minutos después, le contaron que todo era de mentiras, y ahí sí se rio por lo ocurrido.