No te puedes perder esta noche, el programa que más hace reír a los colombianos. A las 8:00 p.m., recordarás los mejores momentos y hasta alguna que no has visto en pantalla.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
Actualizado 29 de dic, 2025
🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: Diviértete con el especial de inocentes
  • 08:46 p. m. - Famosos sufrieron caídas, golpes y así reaccionaron sus duplas
    Famosos sufrieron caídas, golpes y así reaccionaron sus duplas

    Los famosos, en medio de las grabaciones de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, también se cayeron en repetidas ocasiones. Sin embargo, de estos momentos ninguno se contuvo y lloraron de la risa.  

  • 08:28 p. m. - A Laura Tobón le hicieron varias bromas y ella no aguantó las lágrimas
    A Laura Tobón le hicieron varias bromas y ella no aguantó las lágrimas

    Laura Tobón, quien se encuentra en China con Boyacomán, vivió un momento de mucha tensión tras dos bromas que le hizo su dupla. En la primera, la hicieron sentir como si no estuviera haciendo bien las cosas y en la segunda, le hicieron creer que no olía bien. Minutos después, le contaron que todo era de mentiras, y ahí sí se rio por lo ocurrido.

  • 08:22 p. m. - Mejores embarradas de los famosos; hay golpes, equivocaciones y más
    Mejores embarradas de los famosos; hay golpes, equivocaciones y más

    En este video hay algunos momentos muy divertidos que pasaron los famosos. Aparecen: Caro Cruz con Suso, Laura Tobón con Boyacoman, Juan Diego y Piroberta, y finalmente Melina con Don Jediondo. Cada uno de ellos la pasó de maravilla en los diferentes lugares que conocieron.