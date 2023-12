Boyacoman preocupa a Amanda Dudamel al sufrir una alergia por aplicarse barro del Mar Muerto

En esta oportunidad, la exreina venezolana Amanda Dudamel y el humorista colombiano Boyacoman viajan al Mar Muerto y les muestran a los seguidores de La Vuelta al Mundo en 80 Risas otras curiosidades de su paso por Jerusalén, Israel.

El recorrido inicia en el río Jordan, el lugar donde Jesús fue bautizado; sin embargo, lo que en realidad llama la atención es que después la pareja se dirige al Mar Muerto para probar si es verdad que flotan sin hacer mayor esfuerzo.

“Este es el punto más bajo del planeta porque estamos a 415 metros bajo el nivel del mar. Y no es solo eso, este lago es el más denso de todo el mundo. ¿Sabes qué es lo impresionante? No hay ningún elemento que no pueda flotar aquí por su densidad”, señala la diseñadora de moda.

Posteriormente, le indica a su compañero que es muy beneficioso aplicarse el barro de este lugar en la piel; sin embargo, antes de explicarle las contraindicaciones, se percata de que el comediante está sufriendo de una fuerte alergia, por lo que se apresura a ayudarlo para evitar cualquier tipo de reacción que pueda afectar su salud.

¿Quiénes son las parejas de La Vuelta al Mundo en 80 Risas en este 2023?

Las parejas que se encargarán de sacarle carcajadas a los colombianos con sus ocurrencias y mostrar en cada capítulo las tradiciones culturales, gastronómicas y sociales de cada destino, estarán conformadas por Carolina Cruz y Don Jediondo ; Piroberta y Juan Diego Vanegas; Laura Tobón y Suso ; Laura Acuña y Jhovanoty ; Amanda Dudamel y Boyacoman ; y Jeringa y Jessica Cediel .



Además, se contará nuevamente con la participación de Santiago Rodríguez como presentador y anfitrión encargado de escuchar las anécdotas de los comediantes.

No te pierdas La Vuelta al Mundo en 80 Risas en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos a través de Caracol Play.

