Lucho Sánchez interpretó una canción digna de semifinal en La Voz Senior

Con el ánimo que salir adelante, la canción ‘No me sé rajar’ de J. Carmelo Frayle fue una motivación para Lucho Sánchez cuando pasó por un momento que marcó su vida, por eso su interpretación no pasó desapercibida y su notable experiencia fue halagada por su entrenador Andrés Cepeda , pues el mensaje es no rajarse y luchar por los sueños.

Por primera vez llegó a Colombia La Voz Senior , el concurso de talento musical que recibe a participantes mayores de 60 años dispuestos a demostrar todo el potencial de su voz en el diamante de las estrellas y que podrán ver todos los integrantes de las familias colombianas.

A través de las pantallas de Caracol Televisión, los televidentes, desde los más pequeños, hasta los adultos, podrán disfrutar en familia de las voces de estos concursantes quienes, además, a través de sus historias y ejemplo, enamoran a toda Colombia.