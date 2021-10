Gabino Pampini fue sorprendido en La Voz Senior y las lágrimas no pudo evitar

Las Súper Batallas comenzaron llenas de talento y dejando en una difícil situación a los entrenadores. Los primeros participantes del equipo Natalia en enfrentarse fueron Gabino Pampini y Azury Marmolejo , dos grandes voces, con estilos diferentes y bastante queridos por los televidentes que noche a noche se pronuncian en redes sociales.

El recordado artista, considerado como un ícono de la salsa, ha demostrado desde su Audición a Ciegas lo mucho que lo ha emocionado hacer parte de La Voz Senior. Pampini es de Panamá y sin duda ha extrañado a sus familiares, sobre todo a sus hijos, los que precisamente eligió Natalia para darle una sorpresa al integrante de su equipo.

Luego de recibir la noticia de con quien se enfrentaría en el diamante, Jiménez le dijo al panameño que ella sabía lo mucho que extrañaba a su familia, él así lo afirmó y dio vuelta para ver una pantalla que estaba en el salón de ensayos.

Sin esperarlo, Gabino Pampini empezó a ver a sus hijos con diferentes mensajes, el primero fue de su hija Anayansi, quien cantó un poco y expresó “papá quiero que sepas que te quiero, que te extraño, que me siento muy orgullosa de ti”; luego apareció en la pantalla su hijo Manuel, quien afirmó que sabe que está en un proyecto grande y le expresó lo orgulloso que está de él.

Entre lágrimas, el cantante no pudo evitar agradecer a su entrenadora: “pensé que me habían olvidado porque como yo siempre vivo solo, creí que mis hijos no me querían a mí, pero gracias a ustedes por ese regalo que me han dado”.

Con toda esa emoción, Pampini empezó a ensayar y tomar los consejos de Natalia y Yeison Jiménez . Además, envío un mensaje a sus hijos.

“Hijos míos no me esperaba esta sorpresa de ustedes, me hicieron sentir muy bien, quiero darles un abrazo y quiero que sepan que yo los amo”, aseguró.

Acá revive el emotivo momento: