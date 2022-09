Luego de tocar en buses, Nelson de Jesús cumple su sueño y hace llorar a Nacho en La Voz Senior

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos del primer capítulo de La Voz Senior es la Audición a Ciegas de Nelson de Jesús, un participante de 72 años que se presenta en el Diamante con el tema 'En el juego de la vida', de Raymundo Medina. Luego de lograr pasar a la siguiente etapa de la producción de Caracol Televisión, el Senior habla un poco de su vida, revelando que ha trabajado cantando en los buses, lugar donde descubrió su verdadero talento.

"Mis lágrimas no son de tristeza, mis lágrimas son de una inmensa alegría, de haber podido llegar hasta este lugar, un lugar que yo añoraba, pero las circunstancias no me lo permitieron. Ahora, le agradezco enormemente al Canal Caracol, a este magno programa, que me han brindado esta grandísima oportunidad. Hoy por hoy he culminado un sueño y gracias le doy a mi padre de la gloria", comenta Nelson de Jesús durante la transmisión.

Nacho es el entrenador que se ve más conmovido con el show, pues espera que termine su discurso para asegurarle que su camino en la música no termina, sino que apenas comienza. Además, luego de que el participante escogiera a Kany García y abandonara el escenario, el artista venezolano se desborda en llanto.

"O sea, yo le pido a dios llegar a esa edad, siempre le he dicho que quiero una vida larga, pero con tanta vuelta que da la vida, uno no sabe si llega a esa edad solo (...) Ojalá su vida cambie", señala.