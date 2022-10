Juan Carlos le dedica su show a su hijo en el cielo y Fabio a su amada esposa en los Knockouts

Al Diamante de La Voz Senior llegan dos grandes representantes del Equipo Kany, se trata de Juan Carlos y Fabio, quienes interpretan los exitosos temas musicales 'Bésame mucho', de Consuelo Velázquez, y 'Contigo en la distancia', de César Portillo, lo que llama rápidamente la atención de Andrés Cepeda, Nacho, Laura Acuña e Iván Lalinde.

Luego de ambas presentaciones, el anfitrión de la producción de Caracol Televisión cuestiona a los Seniors sobre el mensaje que transmitieron en los Knockouts, de manera que ambos hablan sobre la importancia que tiene el amor en sus respectivas vidas.

"Me voy al cielo y vuelvo. Se lo dedico a todas las parejas que se quieren y se aman. Aunque es una melodía como de un amor desesperado, que se va, pensemos que el amor no termina, el amor une, no importa donde estemos (...) En mí, el amor es eterno", señala Fabio, agregando que le envía dicha canción con mucho sentimiento a su esposa Teresa.

Posteriormente, Juan Carlos recuerda a su hijo y la entrenadora puertorriqueña se apresura a dar a conocer el nombre del concursante que deberá seguirse preparando para deleitar a los televidentes en las Semifinales: "Te voy a pedir que por favor hagas caso y le bajes un poquito porque me quiero quedar contigo, Juan Carlos", revela.

Fabio, finalmente, agradece a todos los presentes por darle la oportunidad de exponer su talento frente a miles de personas que admiran el talento de los adultos mayores.