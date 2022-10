Fabian trae todo su sabor y los entrenadores reciben clases de salsa

Este participante se presenta en las Audiciones a Ciegas ante Cepeda, Kany y Nacho, no sin antes contarle a Laura Acuña detalles de su carrera musical especialmente de una producción de 1994 como cantante independiente a sus 34 años.

"Fue mi primera producción y luché mucho con este tema que escuchamos. Saqué unas mil copias y traté de enviar material al exterior, pero fue difícil hacerle publicidad porque un socio se despareció y me tocó hacerlo todo solo”.

“Después de 20 años me entero de que me busca un manager de Bogotá porque mi disco fue un éxito y en 2016 estuve aquí en mi primer concierto y unos jóvenes me pidieron mis discos y me di cuenta de que ellos habían comprado uno en 200 mil pesos”.

Agradecido con la vida por lo que la música le ha dado, don Fabián, cuyo nombre artístico es ‘Ián Cuervo’, demuestra sus mejores pasos de baile y logra que todos los entrenadores reciban unas lecciones para entregarlo todo. ¿Qué tal les fue? ¿Si tienen sabor?

Después del mágico momento vivido en el escenario, el Senior le da un fuerte abrazo a su mentor de ahora en adelante, pues Nacho desde un inició bloqueo a Cepeda. ¡Así de convencido estaba de su talento!