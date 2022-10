Con un majestuoso baile, Jorge transmite la mejor energía en la Semifinal de La Voz Senior

Tal como ocurrió en la Semifinal del Equipo Cepeda, los integrantes del Equipo Kany se suben por segunda vez en el Diamante de La Voz Senior a demostrar por qué merecen pasar a la final de la producción de Caracol Televisión; por eso, Jorge aprovecha la canción 'Más que tu amigo', de Marco A. Solís para exponer todo su potencial artístico.

Mira también: Con traje azul y potente voz, Luis Enrique encanta a los entrenadores en la Semifinal

Luego de su intervención musical, el participante es abordado por Iván Lalinde, quien le asegura que se nota que disfruta cantar en la tarima tal como lo hace un niño pequeño, de manera que lo interroga sobre su infancia.

No te pierdas: Los entrenadores se ponen de pie para aplaudir a Chencho en la Semifinal de La Voz Senior

Publicidad

"Yo era el menor de 14 hermanos entonces era súper contemplado por mi papá sobre todo, entonces me crio como una niña chiquita, a mí me empujaban jugando y me salía, 'usted es muy brusco', decía yo. Me decían Mary Luz, óigame esta, el bullyin existía hace 55 años", señala de manera jocosa en medio de la transmisión del capítulo.

Te puede interesar: Jorge cumple el sueño de cantar con Kany en la Semifinal: "estás como una princesa"