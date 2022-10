Jorge cumple el sueño de cantar con Kany en la Semifinal: "estás como una princesa"

Con el exitoso tema musical 'Amor, amor, amor', de G. Ruíz y R. López, Jorge logra conquistar no solo a Kany García, Andrés Cepeda, Nacho, Iván Lalinde y Laura Acuña; sino también a todo el público expectante que se encuentra en la Semifinal de La Voz Senior. Luego de su increíble espectáculo, el participante no duda en pedirle a su entrenadora que le cumpla un sueño muy especial.

"Es algo que me parece impresionante 'alguien de quien yo pueda presumir, que soy el dueño', yo quiero presumir que soy tu dueño esta noche y quisiera que me que me regalaras un poquito de tu 'Alguien'", pregunta el participante, mientras la artista puertorriqueña se apresura a bajar de la silla y darle un par de indicaciones a los integrantes de la banda.

Luego del mágico momento, Nacho y Andrés Cepeda resaltan algunas cualidades que Jorge ha demostrado tener y seguir trabajando desde que se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior como su potencia vocal, originalidad y manejo del escenario.

"Una gran presentación como siempre, nunca has tenido una noche floja, nunca has tenido una canción que no nos entusiasme. Siempre nos regodeas, no solamente con ese vozarrón tan impresionante que tienes, sino con tu estilo a la hora de interpretar. Hoy viene magníficamente ataviado con tu traje de y te queda genial. Eres una persona que siempre se ha destacado precisamente por eso, por una gran elegancia por una gran altura", señala el artista colombiano en medio del capítulo.