Con 95 años, Nubia Ibeth demuestra en La Voz Senior que no hay límite de edad para cumplir sueños

Nubia Ibeth se gana la admiración de Kany García, Andrés Cepeda y Nacho no solo al cantar con el corazón 'Cuando voy por la calle', de Jaime Echavarría; sino también al revelar que tiene 95 años, pues es la viva muestra de que a veces no importa la edad, condición económica o estado de salud para cumplir los sueños. Según informó, la participante siempre tuvo el sueño de dedicarse a la música; sin embargo, su rol como madre la hizo enfocarse únicamente en el bienestar de su familia.

¿Cómo descubrió Nubia su talento?

Los entrenadores no pueden resistirse a conocer más detalles sobre la vida de esta participante; por lo que se apresuran a cuestionarla sobre cómo descubrió que la música era lo que verdaderamente la apasionaba.

"Por más de 70 años mi sueño de ser una gran cantante, persistía dentro de mi mente, dentro de mi corazón. Me gusta cantar y trato de hacerlo lo mejor posible (...) Soy sentimental, me estremecen muchas cosas, me hace llorar la ausencia de los seres queridos, pero a la vez uno siente la satisfacción de que ellos le entregaron a uno cosas muy hermosas", señala en medio de la transmisión.

La mujer también asegura que es una gran admiradora de Cepeda, lo que genera en el colombiano mucho orgullo, pues le resulta un poco impresionante que una persona de su edad se sienta atraído por su carrera artística. Luego de mediarlo bien, Nubia Ibeth escoge al Equipo Cepeda para seguir en competencia.