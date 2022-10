Autenticidad y versatilidad: Luis Antonio y Willy, del Equipo Cepeda, encantan en los Knockouts

Con sus mágicas interpretaciones de los exitosos temas musicales 'Desde que te marchaste', de Guillermo Venegas, y 'Tu cariño se me va', de Buddy Richard, Luis Antonio y Willy sorprenden a su entrenador Andrés Cepeda, pero también a Kany García, Nacho, Iván Lalinde, Laura Acuña y todo el público expectante que disfruta de la segunda fase de los Knockouts.

"Esto está difícil para mí. Dos cosas tan diferentes, dos maneras de cantar tan distintas, dos lugares de la música distintísimos, dos personas que comparten un gran corazón y que me despiertan mucha ternura (...) Me mueve mucho el corazón este Knockout, pero voy a tratar de aterrizar mis emociones y tratar de ser más racional (...) Quien va a continuar conmigo en el programa es la voz del señor Wilfredo", señala Andrés Cepeda durante la transmisión del capítulo.

Luego de recibir las felicitaciones por parte de la anfitriona y de obtener un fuerte abrazo del entrenador colombiano, Willy baja del Diamante y celebra junto a sus compañeros la feliz noticia en el backstage.

"Inmensamente agradecido y yo siempre he luchado por toda mi gente que está en la calle, que no tiene una guitarrita y yo miro a ver cómo se la mando a arreglar (...) Ahora sí sigo más porque con este profesor grande que Dios me ha dado sigo adelante (...) Mi Dios le pague, muy amable, gracias", señala Luis Antonio de manera conmovedora al final del capítulo.