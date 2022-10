Andrés Cepeda destaca el trabajo de Mario Mar como docente en la Semifinal

Luego de escuchar la primera presentación de Mario Mar en la Semifinal de La Voz Senior, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho se preparan para deleitarse nuevamente con su talento, ya que se sube al Diamante del programa para interpretar el exitoso tema musical 'Detalles', de Óscar D'León con una increíble pasión que deja sorprendido a más de uno.

Mira también: Copito de Nieve, Chencho y Betty recuerdan los mejores momentos de su paso por La Voz Senior

Luego de su muestra de talento, el Senior es interrogador por Iván Lalinde sobre el recuerdo más "fresco" que tiene de su infancia, por lo que el participante se apresura a mencionar que está directamente relacionado a su amor por el arte.

No te pierdas: Así es como Mario Mar, Gonzalo y Jorge lograron llegar a la Semifinal de La Voz Senior

Publicidad

"Fue tener que dejar la escuela de música, pues por una situación de familia, pero a Dios gracias me enseñaron a soñar en grande y eso ha hecho que no desista de ese sueño. Empecé aparentemente tarde, muchos años después. Yo llego a Tumaco a penas con 10 u11 años y retomo mi carrera artística a partir de los 20 años", responde en medio del capítulo, agregando que sus habilidades para el folclore destacan ahora, pero no años atrás.

Te puede interesar: Así ha sido el paso de Gloria, Juan Carlos y Willy por las diferentes etapas de La Voz Senior