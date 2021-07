La Voz Kids: gran estreno el miércoles 21 de julio a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión

Este miércoles 21 de julio a las 8:00 p. m. llega a Caracol Televisión La voz kids, el concurso de talento musical para niños menores de 15 años, quienes debutarán en el escenario demostrando todo su talento y llenando de música las noches de los colombianos.

La primera parada de este viaje musical serán las Audiciones a ciegas en las que los televidentes vivirán grandes emociones, a la espera de que los experimentados entrenadores giren sus sillas para elegir a los participantes de sus equipos.

En esta oportunidad Natalia Jiménez , la afamada cantautora española conocida por su participación en la agrupación La quinta estación, llega por primera vez al programa y será la cuota femenina de los entrenadores.

Junto a ella también aterrizará, por primera vez en La voz kids, Jesús Navarro, vocalista de Reik, grupo mexicano que ha cosechado innumerables éxitos; y de nuevo, a este viaje se une el productor, cantante y compositor colombiano, el maestro de la música, Andrés Cepeda.

"Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que de alguna manera llame mi atención, me gusta. Durante el proceso quiero enseñarles, entre otras cosas, la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena", afirmó la cantante española.

Jesús Navarro, quien por primera vez será coach de niños, trae toda su experiencia para elegir las mejores voces de Colombia: "He estado en un par de programas anteriormente, y he podido conocer talentos de otros países, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con niños, entonces eso es una experiencia muy diferente para mí y estoy seguro de que en Colombia hay mucho talento. Prueba de ello, los artistas que representan al país a nivel mundial. A los participantes quiero inculcarles la importancia del trabajo duro y la confianza en sí mismos".

Andrés Cepeda, el entrenador que se ha quedado en los corazones de todo un país, afirma que: "No estamos compitiendo por ganar nosotros, nuestra prioridad es destacar el talento de los niños y encontrar la mejor voz, no que alguno de los tres se lleve el honor de ser el entrenador ganador, sino que nuestros chicos brillen. Por eso, hasta ahora, lo que me he encontrado con mis compañeros es una buenísima disposición y un gran compañerismo".