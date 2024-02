Greeicy y Mike Bahía: conoce datos sobre la pareja, sus nombres reales y las canciones juntos

Greeicy y Mike Bahía dieron la primera muestra de cómo serán una excelente dupla durante las Batallas de La Voz Kids 2024 , en las cuales ella es la Entrenadora y él su Asesor, por lo cual tendrán el objetivo de no solo elegir las mejores voces, sino también brindarles todo el conocimiento que necesitan en el inicio de sus carreras. Desde este momento, los colombianos ya son fanáticos de esta pareja, por lo cual acá les dejamos varios datos curiosos sobre los reconocidos artistas.

Nombre verdadero de Greeicy, Entrenadora de La Voz Kids:

Desde que inició su carrera musical en el 2017, esta cantante de 31 años ha sido reconocida solo como Greeicy , no obstante, su nombre completo es Greeicy Yeliana Rendón Ceballos. Y es que es precisamente esto lo que la ha inspirado en sus últimos trabajos musicales, en los que ha lanzado cuatro capítulos bajo el título de Yeliana, los cuales acumulan seis canciones y tratan de mostrar ese otro lado dentro de ella, la cual no muchos habían podido conocer y con el que ella se encantó explorando.

Nombre real de Mike Bahía, Asesor de La Voz Kids:

Aunque muchos conocieron a este artista por primera vez en el 2013 cuando se presentó en el Diamante de La Voz Colombia, en donde participó en dos fases del concurso musical, no muchos saben cómo se llama realmente Mike Bahía , ya que desde ese momento él identificó con su nombre artístico. El artista de 38 años en verdad es Michael Egred Mejía, quien con su canción debut 'Buscándote' se convirtió en un éxito a nivel nacional.

De dónde son Greeicy y Mike Bahía

Greeicy nació el 30 de octubre de 1992 en Cali, Valle del Cauca, en el hogar conformado por sus padres Luis Alberto Rendón y Lucy Ceballos, gracias a quienes desde muy pequeña tuvo el apoyo en el mundo artístico, dado que siempre mostró interés por la interpretación actoral y la música. Esto hizo que sus progenitores decidieran meterla en clases de canto, actuación y de ciertos instrumentos.

Por su parte, Mike Bahía también es oriundo de Cali, Valle del Cauca, donde llegó al mundo un 27 de junio de 1986 y desde muy pequeño aprendió a tocar la guitarra y piano, lo cual lo encaminó a convertirse en un cantante y compositor.

¿Cómo se conocieron Greeicy y Mike Bahía?

En una entrevista para el programa Fans, de MTV Argentina, Greeicy relató la manera como conoció a Mike Bahía cuando ella tenía 19 años y él entre 24 o 25: "son las cosas de la vida, el destino tenía que ser así. Yo nunca salgo a bailar o rumbear. Ese día nos presentamos, hubo una conversación de dos minutos, nos despedimos y este hombre se quedó acá (en la mente), es más yo fui quien lo conquistó".

Lo que empezó en una fiesta terminó siendo todo un misterio para la Entrenadora de La Voz Kids 2024, quien confesó que: "a mí entre menos me miraba, más me gustaba". Tras el primer encuentro, el cantante le escribió a una amiga en común que la actriz le había parecido linda, lo cual hizo que ella se le saliera un poco del corazón, pero luego le pidió a esta joven que le mandara su numero como cosa suya, pero él nunca le escribió "entre más me ignoraba, más me gustaba".

Al no poder más con la intriga, la intérprete de 'Los besos' dio el primer paso e inició un chat, sin embargo, él le dio respuesta dos días después y le mencionó que no sabía con quién estaba hablando y, lejos de lo pensado, eso la conquistó más: "yo era como no puede ser, este es mi hombre".

Aunque llevaban poco tiempo conversando, Greeicy, en un ataque que le dio, cogió el celular, en el que su amiga en común estaba conversando con él y le dijo: "yo sé que te voy a parecer la mujer más loca del mundo por lo que te voy a decir, pero yo considero que me puedo enamorar de vos. Siento una cosa que no te imaginás y yo sé que suena raro, porque no nos hemos visto nunca, solo el día que nos presentaron, pero yo pienso que solo me falta conocerte por dentro y sos la persona de mi vida".

¿Cuántos hijos tienen Greeicy y Mike Bahía?

Después de que esta pareja de artistas dieron a conocer la noticia de su compromiso, por medio del video musical de la canción 'Att: Amor', hicieron público el anuncio de que estaban esperando un bebé juntos, lo cual hizo estallar a sus seguidores en redes sociales, quienes fueron testigos de parte de la gestación, ya que la caleña publicó varias imágenes de su barriguita.

El 21 de abril 2022, con una fotografía en la que estaban plasmadas las huellas del pie de su hijo, Mike Bahía reveló que Kai ya había nacido, haciendo desde el primer instante que su unión sea aún mayor, dado que se han mostrado como unos padres bastante orgullosos y llenos de amor.

Greeicy ha confesado que dentro de sus planes está tener otro bebé, dado que sueñan con que su primogénito tenga compañía en sus aventuras, sin embargo, exaltó que es algo que dejarán que fluya, ya que no quieren forzar las cosas.

¿Cuántas canciones tienen juntos Greeicy y Mike Bahía?

Para nadie es un secreto que Greeicy y Mike Bahía se han convertido en un éxito juntos, por lo cual no quisieron dejar esto de lado en el ámbito musical, lo que los ha llevado a tener seis canciones en colaboración. Estas son: 'Amantes', 'Esta Noche', 'Mi Pecadito', 'Att: Amor', 'Si tu Amor no Vuelve' y 'Locos Dementes'.

En la siguiente tabla encontrarás algunos de los datos sobre los cantantes que más preguntan los usuarios en Google, se incluyen desde sus edades y estatura hasta cuántos hijos tienen:



DATOS GREEICY MIKE BAHÍA Edad 31 años 37 años De dónde es Cali, Valle del Cauca, Colombia Cali, Valle del Cauca, Colombia Cumpleaños 30 de octubre de 1992 27 de junio de 1986 Estatura 1,68 metros 1,67 metros Hijos Kai Kai Exparejas Santiago Talledo Mascotas 14 perros, 1 gata, 2 mini-pigs, 3 vacas y 1 oveja Instagram @greeicy @mikebahia Algunas canciones 'Amantes', 'Destino', 'Los Besos', 'Yeliana', 'Los Consejos' 'La depre', 'Buscándote', 'Detente', 'Serenata', 'Esta Noche'

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo . También puedes revivir los capítulos aquí.