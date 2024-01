Greeicy Rendón pide devolver el tiempo para quedarse con María Elissa Alfonso: "ella venía por mí"

Sin lugar a duda, el momento más tierno del primer capítulo de La Voz Kids 2024 ocurre durante la tercera Audición a Ciegas, que está a cargo de la pequeña María Elissa Alfonso, quien llega para interpretar ‘¿Y si hacemos un muñeco?’.

Pese a que Greeicy Rendón , Andrés Cepeda y Aleks Syntek no giran sus asientos, sí quedan enamorados al conversar con ella, pues la menor se muestra contenta de haber tenido esta experiencia y segura de su potenciar artístico.

Posteriormente, la intérprete de ‘Los Besos’ camina hasta el Diamante para elogiar su vestido. Es justo en este momento cuando María Elissa se apresura a revelar que es una amante de las mariposas y hasta compara a la entrenadora con uno de estos animalitos.

“Yo cuando te veo siento que tú eres una mariposa, cuando cantas y bailas siento que vuelas tan alto (…) Eres de las más bonitas, de las mariposas que más me gusta, las monarcas azules”, señala al mismo tiempo que provoca un poco de arrepentimiento en la artista por no haberse girado.

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.



¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.



¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

