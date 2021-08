Graciosa reacción de Natalia Jiménez cuando Manuel reveló su gusto por las matemáticas

Las rancheras y la música popular siguen llevando la batuta en las audiciones a ciegas de La Voz Kids , sin duda, los niños han demostrado su gusto por estos géneros con los que deciden brillar en el diamante. Manuel , de 10 años, fue uno de ellos y decidió cantar ‘Aventurero’ de Yeison Jiménez, sin embargo, no logró que los entrenadores Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro dieran vuelta.

Luego de terminar su audición, las lágrimas no pudieron controlarse, pero Andrés Cepeda le brindó apoyo al participante y todos le dieron ánimo a seguir trabajando para poder brillar mucho más en una nueva oportunidad. Como es costumbre, los entrenadores quisieron indagar un poco sobre la vida de Manuel, quien vive en Mesitas del Colegio, y preguntaron qué otras cosas le gusta hacer.

"Me gusta practicar la natación, también a veces me gusta practicar la sopa de letras y también me gusta, me encanta, estudiar", aseguró.

Con su amor por el estudio, el menor consiguió llamar la atención de Natalia Jiménez , quien le preguntó por sus asignaturas favoritas, respondiendo "inglés y matemáticas". Ante las palabras de Manuel, la entrenadora no pudo disimular su cara de asombro y admiración, pues a ella no es que se le den muy bien los números.

"Ayy, te gustan las matemáticas, que Dios te bendiga hijo mío", fueron las palabras de la artista, quien recibió el apoyo de Jesús Navarro, pues este felicitó a Manuel porque no es usual que a los artistas les vaya bien con ese tema.

Revive el momento a partir del 3:58:

Natalia Jiménez, Andrés Cepeda y Jesús Navarro han demostrado la buena relación que tienen, capítulo tras capítulo se evidencia el gran equipo que son y lo mucho que concuerdan con sus comentarios profesionales y consejos para los nuevos talentos que se enfrentan al escenario de La Voz Kids, demostrando valentía.