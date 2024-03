Valentina Rico, invitada a La Voz Kids responde preguntas sobre su infancia, ¿cómo era?

Valentina Rico es una exitosa cantante y compositora musical colombiana que estuvo como invitada a La Voz Kids. En medio de su participación nos concedió una entrevista en exclusiva donde se le midió a responder las “Preguntas para kids”.

La primera de estas es si tenía amigos imaginarios, ante lo que dijo que no recuerda ninguno, mientras que reveló que uno de sus juguetes favoritos era Barbie y, de hecho, entre sus cosas poseía la mansión, el avión, el carro y todos los accesorios de la famosa muñeca.

Sobre su paso por el colegio fue muy honesta, pues entre ser del grupito de atrás y de los que recordaban la tarea a otros compañeros, ella elegía la primera opción, más o menos hasta los 14 años no fue para nada aplicada.

Por otro lado, uno de los sueños de infancia que se hizo realidad en su vida fue participar en La Voz Kids, así fuera como una de las invitadas, mientras que una situación más por las que agradece hoy en día es poder escribir canciones para grandes artistas que alguna vez admiró.

Así sea una elección complicada, entre las canciones que ha escrito para otros artistas y se han convertido en sus favoritas se encuentra ‘Vuelve, Vuelve’ interpretada por David Bisbal y Danna Paola. Valentina es una gran fanática de los dos y siente que este es uno de los temas más grandes que ha creado.

Si pudiera darse un consejo a sí misma o hablar con su pequeña niña en el pasado, le diría que debe tener paciencia, pues no todo pasará como ella quiere, pero la vida siempre la sorprenderá: “las cosas nunca han sucedido como yo me las he imaginado, no obstante, han sido mejores”, finalizó.

