Ela Taubert, invitada a La Voz Kids, tuvo una 'Barbie rarita': Así cortaba el cabello de las muñecas

Ela Taubert fue una de las invitadas especiales del Equipo Syntek durante el capítulo 49 de La Voz Kids 2024, en donde el mexicano preparó a los tres participantes que quedan en competencia de su grupo para brillar como nunca en la Semifinal.

En diálogo con Caracoltv.com, la reconocida artista recuerda sus años jóvenes y lo maravilloso que la pasaba con algunos de sus amigos más cercanos.

Mira también: ¿Cuánta agua tiene el mar? Ela Taubert, invitada de La Voz Kids, responde preguntas de niños

La exponente inicia mencionando que se caracterizó por tener un amigo imaginario llamado ‘Blacky’, que era un perrito al que constantemente le dejaba alimentos y agua para cuidarlo; sin embargo, con el paso de los días descubrió que solamente era producto de su mente.

Por otro lado, asegura que el sushi era la comida que definitivamente no le gustaba para nada, pero que con el tiempo aprendió a tomarle el gusto. Sus muñecas favoritas, por su parte, eran las Barbies, por lo que no dudaba plasmar su creatividad en sus melinas, así como también en los atuendos que llevaban.

No te pierdas: Con mariposas, Ela Taubert le enseña a Matías Gaviria a mejorar su expresión corporal en La Voz Kids

Publicidad

“Tenía muchas Barbies y era una colección enorme (…) Todas las noches les daba un besito a cada una ‘Hasta mañana Sofía, Mariana, que estés bien’ (…) Había como unas cabezas de Barbie gigantes que era para aprenderlas a peinar, entonces yo las cogía y a ellas sí les hice cortes extremos”, explica.

Por último, dice que cantar es el sueño que le pudo cumplir a su niña interior, pues, pese a que era insegura y se le dificultaba expresarse, logró salir adelante y exponer todo su potencial.

Te puede interesar: Ela Taubert, invitada a La Voz Kids, revela qué es lo más difícil de crecer, ¿extraña ser niña?



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.

¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

Publicidad

No te pierdas La Voz Kids en las noches de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos aquí.