Ela Taubert, invitada a La Voz Kids, revela qué es lo más difícil de crecer, ¿extraña ser niña?

Quienes tienen la posibilidad de asistir al set de grabación de La Voz Kids 2024 se han percatado de la energía tan dulce que se respira en el Diamante y el espíritu infantil que se apodera de sus cuerpos, pues vuelven a sentirse como niños y esto los lleva a conectar con los participantes que continúan en competencia.

Eso es justo lo que le ocurre a Ela Taubert, quien ofrece una entrevista para Caracoltv.com en la que intenta ponerse en los zapatos de su niña interior para saber qué decisiones tomaría dentro de la producción de Caracol Televisión.

Inicialmente, asegura que si estuviese en la Gran Final del concurso cantaría ‘You belong with me’ de Taylor Swift debido a que años atrás era una verdadera amante del pop y de la apuesta artística de la estadounidense. Además, agrega que haría parte del Equipo Cepeda ya que admira la forma en que el bogotano se ha dado a conocer en la industria.

Respecto a qué es lo más difícil de crecer, Tarubet responde: “En lo que he vivido yo creo que lo más duro es quizás creer que no eres suficiente y, llevándolo a un lugar distinto, ver que la vida está llena de cambios y uno no se encuentra acostumbrado”, menciona.

Finalmente, muestra una mariposa que la acompaña siempre para recordarle que son muy importantes las transformaciones que hay en la existencia.



¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

Durante esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia que cambiará sus vidas.Te puede interesar: Juliana Velásquez le recuerda a Nehemías en La Voz Kids que su carrera empezó a los 7 años



¿Quiénes son los ganadores anteriores de la Voz Kids?

Ivanna García fue la primera ganadora de este concurso musical en el 2014. Luis Mario Torres, en 2015, se coronó como el victorioso al lado de Andrés Cepeda. Juan Sebastián Laverde, uno de los participantes más recordados, se llevó el premio mientras conformaba los pupilos de Sebastián Yatra en 2018. Para 2019, Anabelle Campaña fue la que ganó la votación hecha por los colombianos. María Liz Patiño fue la que portó este título en 2021. La sexta temporada del programa dejó como la mejor a Diana Estupiñán.

