Greeicy hizo una "ridiculez" en su primera chamba por no saber un término utilizado en la actuación

Iniciar un nuevo empleo es un reto para cualquier persona, ya que se adquieren nuevos conocimientos y al mismo tiempo se tiene la posibilidad de salir de la zona de confort. La reconocida cantante y Entrenadora de La Voz Kids 2024 , Greeicy , se sincera ante las cámaras de Caracoltv.com y recuerda cómo fue el primer trabajo que obtuvo.



“La primera chamba” de Greeicy

La intérprete de ‘Los Besos’ cuenta que todo ocurrió cuando tenía aproximadamente 15 años, pues la contactaron para presentar un casting en televisión. Emocionada por preparar este papel, la joven empezó a aprenderse toda la escena, incluida una parte que correspondía a la descripción de lo que debía hacer el personaje.

“Nunca había agarrado un libreto y allí existe algo que se llama acotaciones. Entonces está Carolina, dos puntos, el texto, pero siempre hay un parrafito que es donde te indica qué es lo que pasa”, señala, agregando que ella no tenía ni idea.

Durante el casting, Greeicy tuvo la oportunidad no solo de decir lo que le tocaba, sino también contó con todo el sentimiento posible lo que debía realizar su personaje, lo que rápidamente llamó la atención de las demás personas en la sala.

“Les generó mucha ternura, no me cortaron, me dejaron terminar la ridiculez. Yo dije todas las acotaciones. Cuando terminé me dicen ‘Muy bien, súper. Vamos a repetirlo si quieres, sin embargo, ven te explicamos. Esto no tienes que decirlo'”, menciona.

Por último, hace énfasis en que logró exponer su talento pese a las fallas técnicas y así se quedó con este proyecto que le permitió obtener mayor reconocimiento y estar un poco más cerca a su gran sueño.



¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.

¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.

¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!

