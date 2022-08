Un entrenador se gira en el último momento y le da a Annie la bienvenida: "no te puedo dejar ir"

Una clara muestra de que la esperanza debe mantenerse hasta el final es Annie, una participante de solo 9 años que llega a las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids para interpretar 'Creo en mí', de N. Jiménez, C. Brant y Y. Dezuzlo. Aunque todo parece indicar que Andrés Cepeda, Nacho y Kany García no tienen intenciones de girar sus sillas, la pequeña se lleva una gran sorpresa al ver que el colombiano lo hace en el último instante.

La concursante cuenta que nació en Venezuela, al igual que uno de los entrenadores, y que hace aproximadamente 4 años llegó a Colombia. Asimismo, confiesa que cuando su mamá descubrió el talento que tenía, no dudó en grabarla para posteriormente presumirla a través de los estados de las redes sociales.

