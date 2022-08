Luciana cumple su sueño en La Voz Kids y le expresa su admiración a Andrés Cepeda

La Voz Kids demuestra ser el espacio perfecto para que los niños expongan su talento parar el canto no solo ante Kany García, Andrés Cepeda y Nacho, sino ante miles de televidentes. En esta oportunidad, Luciana se emociona por cumplir uno de sus más grandes sueños, pues logra hacer su versión de 'Se me acabó el amor', de K. Loewy y R. Pardo.

Entre lágrimas, explica que años atrás no habría podido montarse a un escenario, por lo que es un gran logro. Adicionalmente, aprovecha el espacio para expresarle su admiración a la trayectoria artística del cantante colombiano, quien no duda en acercarse para presentarse formalmente y para compartir un poco antes de que vaya a reunirse con sus seres queridos que se encuentran en el backstage.

