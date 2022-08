Juan David se gana un cupo a la siguiente fase luego de que un entrenador gira en el último instante

Si por algo se caracteriza Juan David, además de su indudable talento, es por su gran corazón. Justo antes de presentarse en las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids, el pequeño asegura que desde temprana edad desarrolló una pasión por ayudar a niños de escasos recursos; por eso, Laura Acuña no solo lo visita en su institución educativa para llevarle una buena noticia sobre la producción, sino también para entregarle un enorme regalo para algunos pequeños.

Te puede interesar: Los entrenadores de La Voz Kids revelaron en que trabajarían si no se dedicaran a la música

Una vez en el diamante del programa, Juan David interpreta 'Talking to the moon', de A. Winkler, A. Levine, B. Mars, J. Bhasker y P. Lawrence, logrando que uno de los tres entrenadores se gire justo en el último momento. Nacho aprovecha para decirle que tienen mucho en qué trabajar y, posteriormente, le da la bienvenida a su equipo.

No te pierdas: Nacho confesó que "capaba" clase para poder salir a cantar cuando era niño

Publicidad