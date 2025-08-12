Actualizado: agosto 12, 2025 06:18 p. m.
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 79 La Venganza: Grazzia ejecuta el plan de acabar con la vida de Valentina Díaz
Por su parte, Luis Miguel tiene un feliz encuentro con su hija. Ella, al llegar a la casa, recibe una fuerte amenaza por parte de León, en la que si le dice a su padre quién la sacó de su casa, Luis Miguel pagará las consecuencias. A raíz de esto, la niña decide contarle al padre que se escapó por voluntad propia.
