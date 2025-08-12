Capítulo 79 La Venganza: Grazzia ejecuta el plan de acabar con la vida de Valentina Díaz

Por su parte, Luis Miguel tiene un feliz encuentro con su hija. Ella, al llegar a la casa, recibe una fuerte amenaza por parte de León, en la que si le dice a su padre quién la sacó de su casa, Luis Miguel pagará las consecuencias. A raíz de esto, la niña decide contarle al padre que se escapó por voluntad propia.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

