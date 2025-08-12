Publicidad

Capítulo 79 La Venganza: Grazzia ejecuta el plan de acabar con la vida de Valentina Díaz

Dado que Sandra no es capaz de acabar con la vida de Valentina, Grazzia envía a León a hacer el trabajo sucio en el sótano donde la tienen secuestrada, para luego hacerlo pasar por un accidente.