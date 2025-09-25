Capítulo 109 La Venganza: Grazzia piensa acusar a Valentina por intento de envenenamiento

Sandra asegura que lo primordial es dañar el buen nombre de Valetina, y si la acusan de intento de asesinato, terminará perdiendo el juicio y así ellas se quedarán con el niño. Concepción, por su parte, lucha por su vida en el hospital.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

