Capítulo 104 La Venganza: Valentina busca dejar pobre a Luis Miguel para quedarse con el bebé

Además, Grazzia visita al papá Cumbaya, buscando información acerca de su “difunta” hermana. En el lugar, encuentra cosas relacionadas con Valentina y Helena, también recibe unas confusas palabras por parte del señor.

