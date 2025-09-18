En vivo
La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 104 La Venganza: Valentina busca dejar pobre a Luis Miguel para quedarse con el bebé

Capítulo 104 La Venganza: Valentina busca dejar pobre a Luis Miguel para quedarse con el bebé

En la junta, Valentina pone en una situación a los accionistas, incluyendo a su expareja, con esta, busca comprar su porcentaje de la empresa para así evitar que Luis Miguel tenga la paternidad del bebé.

