Actualizado: 18 de sept, 2025
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 104 La Venganza: Valentina busca dejar pobre a Luis Miguel para quedarse con el bebé
Además, Grazzia visita al papá Cumbaya, buscando información acerca de su “difunta” hermana. En el lugar, encuentra cosas relacionadas con Valentina y Helena, también recibe unas confusas palabras por parte del señor.
No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.