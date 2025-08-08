Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote La Venganza de Analía 2 DK
Caracol TV  / La Venganza de Analía  / Paulina se presenta ante autoridades para responder por los cargos con los que la relacionan

Paulina se presenta ante autoridades para responder por los cargos con los que la relacionan

El Fiscal asegura que van a citar a Paulina Peña para responder por sus nexos con Javier Melgarejo, quien estuvo implicado en los casos del atentado contra Pablo y la exhumación de Mariano. Ella se adelanta.