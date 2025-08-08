Actualizado: agosto 08, 2025 10:34 p. m.
Caracol TV La Venganza de Analía Paulina se presenta ante autoridades para responder por los cargos con los que la relacionan
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Peña dice que no tiene ningún problema en colaborar con la justicia, y que a diferencia de Analía Guerreo, no va a huir. Además, la culpa de todo lo que está sucediendo.
No te pierdas La Venganza de Analía 2 en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.