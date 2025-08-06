Publicidad

Mejía acepta a Magda como su nueva aliada: quiere encontrar a Pablo

Magda, anterior fórmula vicepresidencial de Pablo de la Torre, le dice al presidente que, si decide ayudarlo a encontrarlo, es porque quiere ascender en su carrera política.