Facu - “El friendzoneado”

Es el mejor amigo de Cande y como su nombre lo indica, siempre ha quedado en la friendzone, pues ha estado secretamente enamorado de ella desde que la conoció. Todo cambió cuando empezó a salir con Tamara (o al menos eso intenta pensar) a quien le ayuda a grabar, editar y producir sus videos para YouTube.

A comparación de su novia, Facu no tiene sed de fama pues él hace videos para reflejar su pasión por el cine y por los medios audiovisuales, compartiendo y enseñando, de este modo, tutoriales de edición, animación y fotografía. Facu es súper buena onda, sincero y divertido, y no hay una sola noche en que no llame a Cande para hacer video llamada, así se hayan visto todo el día.