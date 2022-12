Majida Issa: su verdadero amor, la música ranchera y Helenita Vargas

Disciplina, trabajo y pasión son tres palabras que fácilmente podrían describir a Majida Issa, actriz que interpreta a Helenita Vargas en su etapa adulta. Para comenzar ella misma se encargó de llegar a la ansiada lista de posibles protagonistas de 'La Ronca de Oro'.

Con su esfuerzo, la ayuda de sus amigos y el apoyo de su novio Andrés Sandoval, ella envío una propuesta que impresionó a las personas encargadas de escoger a la actriz que daría vida a Helenita Vargas.

“Yo no estaba en la lista de actrices que iban a hacer casting, pero mi manager confío ciegamente en mí. Andrés dirigió mi casting, hizo toda la producción y no se perdió ningún detalle”, aseguró la actriz, que está estrenado un nuevo look.

Majida aprovechó para responder a todas las preguntas de los usuarios, entre ellas, afirmó que la música de la serie no tiene ningún arreglo:

“En la serie nada se dobla, todo es en vivo, no hay forma de arreglarlo”, dijo, asegurando además que fue un requisito para poder interpretar a Helenita Vargas.

Majida estuvo más de media hora en una conversación con todos los seguidores de ‘La Ronca de Oro’ y prometió que volvería cuando su personaje viviera momentos trascendentales en la serie.

No te pierdas este videochat y entérate si la actriz comenzará una carrera musical ahora que demostró su talento, tiene planeado tener hijos y cómo fue su relación de trabajo con Diego Cadavid.