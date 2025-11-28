Zafiro traiciona a Catalina: le dice a Mike que lo están investigando para encarcelarlo

Zafiro se encuentra entre la espada y la pared, razón por la que decide contarle a Mike que Juancho y Catalina lo están investigando y creen que ella está de su lado. Mike acepta la colaboración de su mano derecha y planea un contraataque; sin embargo, alguien parece haberlos escuchado.

