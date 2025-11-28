En vivo
La Reina del Flow
La Reina del Flow  / Zafiro traiciona a Catalina: le dice a Mike que lo están investigando para encarcelarlo

Zafiro traiciona a Catalina: le dice a Mike que lo están investigando para encarcelarlo

Catalina amenaza a Zafiro y le pide ayuda para conseguir información que inculpe a Mike de robar a compositores emergentes. Aunque parece aceptar el trato, la mujer traiciona su palabra.

