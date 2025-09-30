En vivo
Cabezote LRDF2 DK
La Reina del Flow  / Yeimy le pregunta a Juancho si tuvo algo que ver con la muerte de Totono, pero él estalla

Yeimy le pregunta a Juancho si tuvo algo que ver con la muerte de Totono, pero él estalla

Juancho se sorprende con la visita de Yeimy, pero todo resulta en una discusión cuando él se da cuenta de que ella está dudando de su inocencia en el caso de Titano. Al final le pide que no vuelva a prisión.

