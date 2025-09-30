Actualizado: 30 de sept, 2025
Caracol TV La Reina del Flow Yeimy le pregunta a Juancho si tuvo algo que ver con la muerte de Totono, pero él estalla
El productor se indigna con la pregunta de Montoya y ella intenta explicarle que entiende que en la cárcel se viven emociones intensas y que es probable que haya cometido un error, teniendo en cuenta los niveles de estrés que está manejando y sus deseos de recuperar su libertad.
