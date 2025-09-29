En vivo
Manín llega de sorpresa a hablar con Mike Rivera sobre Charly: información vital

Manín llega a Grey Shark y se presenta como Dúver Cruz para explicarle al productor que a ambos les conviene proteger a Charly y no permitir que pierda su libertad. ¿Cuál es su plan?

