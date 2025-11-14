En vivo
La Reina del Flow
La Reina del Flow

Ligia acaba con la vida de Manín al ver que atenta contra Yeimy, Charly y Juancho

Manín se infiltra en la casa de la Reina para acabar con ella y Charly de una vez por todas. Luego del forcejeo, la sorpresiva aparición de Juancho los salva.

