Ligia acaba con la vida de Manín al ver que atenta contra Yeimy, Charly y Juancho

Sin embargo, no es suficiente, pues el capo atenta en contra de Charly y Juancho. Estando a punto de dar la estocada final, Ligia se llena de valentía y acaba con la vida de su esposo, pero la pregunta es, ¿los exintegrantes de Soul & Bass sobrevivirán?

