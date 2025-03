Gema de La Reina del Flow pudo ser muy diferente: Mabel Moreno luchó por mantenerla

No cabe duda de que La Reina del Flow ha sido todo un fenómeno a través de las plataformas digitales y en televisión, sus tres temporadas han dejado personajes icónicos que serán recordados siempre y probablemente la nueva entrega lo haga también.

Conoce más: La Reina del Flow 1: Quién es Charly en la vida real y por qué lo relacionan con Maluma

Vale la pena mencionar que dos de las más recordadas de la primera entrega de la producción, además de los protagonistas, sin duda son Zulma López, interpretada por Valentina Lizcano y Gema Granados de Cruz, personificada por Mabel Moreno.

Sus interpretaciones y el rol que tuvieron en la historia las hizo queridas por muchos y debido a esta misma razón es que aún existe un gran número de televidentes que preguntan por el desarrollo de los personajes o por las posibilidades de que sean incluidas en una nueva entrega.

Publicidad

Gema Granados en La Reina del Flow

Entre los detalles que más trascendieron del personaje está su manera de hablar y las características expresiones que utilizaba en su vida cotidiana, como decirle “princess” a todas las mujeres y “rey” a Charly Flow, adicionalmente, una de las más famosas fue “diva, regia y costosa”, la cual tuvo bastante popularidad.

Publicidad

Fue gracias a sus particularidades y a la personalidad del personaje que Gema terminó siendo amada por el público y por eso Mabel Moreno, actriz que la interpreta, reveló que inicialmente la esposa del protagonista no iba a ser nada parecida a lo que finalmente resultó.

Supuestamente debía tener el acento paisa marcado, pero en otro tono y no de manera aguda como ella le dio vida, adicionalmente, la barranquillera confesó en Día a Día que una escena de ella hablando “había hecho mucho ruido” y por eso llovieron algunas críticas.

En ese momento el productor entró en pánico y le dijo que no podía hablar así, por eso ella misma tuvo que luchar para que el personaje mantuviera su esencia: “vos no me podés vestir así y pedirme que hable distinto”, explicó entre risas que le respondió.

Te puede interesar: Majo Vargas se quebró al recordar una escena de La Reina del Flow: "Nunca me había pasado"

Publicidad

Finalmente, después de dar la pelea y de que el productor también luchara para que Gema fuera el personaje que eventualmente apareció en pantalla, fue la misma Mabel quien le cuestionó a la directora del proyecto si se habían equivocado, pero parece que no y fue esto precisamente por lo que encantó.