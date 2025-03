Majo Vargas se quebró al recordar una escena de La Reina del Flow: "Nunca me había pasado"

Majo Vargas es una de las actrices más queridas por los colombianos y, a sus 23 años, ha logrado consolidar una exitosa carrera en la televisión. Ha participado en diversas producciones, aunque una de las que más le permitió brillar fue La Reina del Flow, la cual le dio gran visibilidad e impulsó su trayectoria.

Esta talentosa paisa fue una de las invitadas a Día a Día el 10 de marzo y, para calentar motores antes del regreso de la primera temporada de esta producción a Caracol Televisión, recordó lo que significó interpretar a Jeimy Montoya en su adolescencia.

En primer lugar, expresó: "Esta novela me trajo muchas cosas positivas, aunque el personaje es muy cortico. La gente amaba a la Jeimy chiquita y todavía me reconocen por este papel".

Luego, reveló que los directores tenían una idea distinta para el personaje y que, de hecho, su apariencia física no coincidía con la visión original. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que presentara la audición e, incluso, le diera su propio toque especial.

Majo Vargas en La Reina del Flow

Durante la entrevista, Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto interactuaron con ella, especialmente al recordar escenas con una fuerte carga emocional. Una de las más impactantes fue aquella en la que Jeimy llega a su casa y descubre que sus padres fueron asesinados.

Tan pronto como vio esta escena en las pantallas del set, Majo se emocionó hasta las lágrimas. Además, compartió una anécdota que hizo de ese momento algo verdaderamente inolvidable:

"Estábamos en el barrio Manrique y había muchas personas que no eran extras. En los balcones también había gente viendo. Me metí mucho en la escena y en lo que estaba viviendo Jeimy. Al acabar, empiezo a escuchar aplausos de todas las personas... Seguí llorando porque nunca me había pasado, pero fue muy lindo."

Un dato curioso es que, además de haber asumido este reto con solo 16 años, la escena se grabó en una sola toma y no fue necesario repetirla, pues salió a la perfección. Con su interpretación, Majo logró transmitir con total autenticidad el dolor de su personaje.

