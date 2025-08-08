Publicidad

La Reina del Flow
Erick le confiesa a Yeimy que sufre de depresión: tomará medidas

Erick le confiesa a Yeimy que sufre de depresión: tomará medidas

Erick se sincera con su mamá y le dice que se siente perdido, con un bloqueo creativo y sin inspiración, por lo que quiere irse a un campamento musical para recuperar la visión.