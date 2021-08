Con emotivas palabras, Luna Baxter se despidió de Silvia, personaje que murió en La Reina del Flow 2

Tras haber vivido bajo la piel de un personaje que se caracterizó por estar lleno de adrenalina en La Reina del Flow 2 , Luna Baxter aprovechó el capítulo de su muerte en la producción para recordar lo mucho que valora haber tenido la oportunidad de participar en la serie, pues le ayudó a crecer de la mano de otros actores tanto en materia personal, como profesional.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 120 mil seguidores, que escribió unas emotivas palabras, lo que generó diferentes reacciones entre los internautas.

"Gracias Silvia por dejarme encarnarte. Gracias por tantos aprendizajes personales y profesionales. He crecido mucho desde la primera vez que me puse en tus zapatos. Llegaste con mucha intensidad y me despido sintiéndome liviana. Gracias a todos los que conspiraron en este proceso", puntualizó junto a una fotografía en donde aparece acostada sonriendo tímidamente a la cámara mientras sostiene un ramo de rosas.

Posteriormente, publicó una foto detrás de cámaras de su última escena, en donde se le logra ver con la sangre de su personaje, mientras se reproducía la canción de Héctor Lavoe 'Todo tiene su final'.

Baxter no fue la única que decidió decirle adiós a la colega de Carlos Torres , también lo hizo Pedro Suárez, quien interpreta a Caronte en la producción. Aunque en la ficción, él fue el encargado de acabar con su vida, en la vida real lograron crear un lazo de amistad bastante fuerte, por lo que no dudó en tomarse las plataformas digitales para expresarle lo admirable que fue trabajar con ella.

"Preparando la muerte de Silvia. Chao mi flaca, hasta la próxima. La pasamos una chimbita", señaló.

Publicidad

Silvia murió luego de que saliera de su refugio para aceptar la ayuda de Charly; sin embargo, Caronte la atacó en ese momento por la espalda sin que la mujer pudiera reaccionar.