Actualizado: agosto 08, 2025 11:15 p. m.
Caracol TV La Reina del Flow Charly estalla con Manín y él le advierte que tiene videos de todos sus encuentros
Al ver que su sobrino lo amenaza con hablar con la policía, Manín no tiene otra opción que mostrarle el lugar desde donde graba todo lo que sucede en la finca, dejándole claro que, si habla, él también se verá afectado.
