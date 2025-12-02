50:30 min La Reina del Flow - Capítulo 95: Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida 50:12 Capítulo 94 Charly, Yeimy y Juancho planean exponer a Mike en vivo 50:20 Capítulo 93 Charly y Juancho compiten por el amor de Yeimy 30:39 Capítulo 92 Titano fallece durante el rescate de Erick 50:30 Capítulo 95 Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida

Capítulo 95 La Reina del Flow: Mike Rivera secuestra a Yeimy e intenta acabar con su vida En medio de la celebración del compromiso entre Ligia y Botero, Mike Rivera secuestra a Yeimy, la lleva a su hogar e intenta acabar con su vida ahogándola, ¿lo logrará?