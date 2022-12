Zoe Saldaña lleva una 'desinhibida' vida sexual

La atractiva Zoe Saldaña, quien hace poco más de un año contrajo matrimonio con el artista italiano Marco Perego, sabe que tener una vida de pareja sana pasa por adoptar una actitud "desinhibida" en el dormitorio, aunque eso no significa que la actriz y su esposo no establezcan límites.

"Hay que ser desinhibido. No estoy hablando de traer a una tercera persona al dormitorio o de ver pornografía todas las noches. La pornografía no es educativa, es justo lo contrario", señaló en una entrevista para el número de septiembre de Cosmopolitan for Latinas.

Publicidad

La fortaleza de la relación que Zoe mantiene con su marido se debe a que se conocieron en plena madurez cuando ambos se sentían cómodos consigo mismos.

"Nos apoyamos y queremos, pero eso no es así porque lo hayamos encontrado el uno en el otro. Ya éramos así y después comenzamos nuestra relación. Eso es lo que más me gusta de esto. Creo que lo que tiene que ser, será. Déjale al universo que diga: 'Espera, él llegará a tu vida algo más tarde'", añadió.